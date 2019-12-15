Окупанти запланували 10 "судів" у справах кримських татар наступного тижня

Наступного тижня у російських судах і в окупованому Криму заплановані 10 судових засідань у справах кримських татар і скарг адвокатів на неналежні умови утримання політв'язнів.

Про це повідомляє Кримська солідарність.

Так, 16 грудня Південний окружний військовий суд м.Ростов-на-Дону має продовжити розгляд по суті "справи Хізб ут-Тахрір" (Друга Бахчисарайська група).

Того ж дня в Ялтинському міському "суді" буде розглянуто експертизу, на підставі якої Юнус Машаріпов визнаний неосудним і таким, що потребує психіатричної допомоги в умовах стаціонарного лікування.

Верховний "суд" у Сімферополі розгляне апеляційні скарги на продовження запобіжного заходу Білялу Аділову й Раїму Айвазову.

На 17 грудня у Південному окружному військовому суді м.Ростов-на-Дону заплановано чергове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (Друга Бахчисарайська група).

18 грудня Київським районним "судом" у Сімферополі буде розглянуто скаргу Аліє Емірусеїнової згідно зі статтею 125 КПК РФ (розгляд звернення, поданого на рішення Київського суду про відмову слідчого на дозвіл побачення з чоловіком).

19 грудня Верховний "суд" у Сімферополі розгляне апеляційні скарги на продовження запобіжного заходу Осману Аріфмеметову й Сейтвелі Сейтабдієву.

23 і 24 лютого у Південному окружному військовому суді м.Ростов-на-Дону відбудуться ще два засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (Друга Бахчисарайська група).

24 лютого в Москві в апеляційному порядку буде розглянуто рішення Північно-Кавказького окружного військового суду щодо фігурантів "сімферопольської групи" у справі Хізб ут-Тахрір.

25 лютого Залізничний районний "суд" у Сімферополі розгляне адміністративний позов адвоката Ріфата Яхіна до начальника СІЗО №1 Сімферополя Сергія Бережного, який ігнорує вимоги захисту провести медичний огляд щодо тяжкохворого Джеміля Гафарова.

Кримська солідарність підкреслює, що інформація надходить у міру інформування сім'ями політв'язнів і адвокатами, тому у графіку судових засідань можливі оновлення.