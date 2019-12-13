Мати політв'язня Мустафаєва: Коли ми заговорили кримськотатарською, нам відключили зв'язок

Мати політв'язня Сервера Мустафаєва, яка відвідала у ростовській в'язниці свого сина, розповіла, що під час розмови їм відключили зв'язок, оскільки вони почали розмовляти рідною мовою.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Під час нашої розмови телефони чомусь перестали працювати. Ми спробували це виправити, посмикали за дроти, але це не допомогло, ми все одно не чули один одного. Я підійшла до дверей і постукала, на стукіт вийшла жінка. Я звернулася до неї: "Телефони перестали працювати. Нічого не чути". На мої слова вона відповіла: "Ви розмовляли рідною мовою, тому ми їх відключили", - розповіла мати політв'язня Венера Мустафаєва.

За її словами, син також висловив обурення у зв'язку з тим, що він не може поговорити з матір'ю рідною мовою.

Також Венера Мустафаєва розповіла, що після етапування до Ростова, Сервер перебував у маленькій камері, в якій за ним 24 години на добу велося відеоспостереження. Потім його перевели до загальної камери на 12 осіб. Однак, за її словами, син не хоче звертати увагу на штучні перепони і навіть гаяти час на розповіді про них.

Вона повідомила, що Сервер підтримав акцію, організовану Кримською солідарністю "Стань їх голосом".

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"Він дуже радіє, що стільки людей відгукнулося на цю ініціативу, запрошує інших приєднатися до неї, щоб про всі хлопців розповіли, хто вони насправді. Ця ініціатива є корисною і важливою не тільки для наших хлопців, але і для всього нашого народу. Вона всьому світу показує нашу єдність, а також підтверджує, що в нашому народі немає "терористів" й "екстремістів", - зазначила мама Сервера Мустафаєва.

Як повідомлялося, в жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю - Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва і Ернеса Аметова. ФСБ інкримінує їм участь в організації "Хізб ут-Тахрір". 21 травня 2018 року в Криму були також затримані координатор Кримської солідарності Сервер Мустафаєв і Едем Смаїлов. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайської "Хізб ут-Тахрір".