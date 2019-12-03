Ні зброї, ні вибухівки: проти фігуранта “бахчисарайської справи” не дали жодних свідчень

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону під час розгляду по суті "справи Хізб ут-Тахрір" (друга Бахчисарайська група) свідок обвинувачення не надав жодного факту терористичної діяльності обвинувачених.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"На запитання адвоката: Вами при виконанні своїх посадових обов'язків колись були задокументовані факти, що Аметов купував зброю, боєприпаси та вибухівку?, свідок відповів: Зброю, боєприпаси і вибухівку - не було", - інформує Кримська солідарність.

Крім того, на запитання, чи велася підозрюваним підготовка до терористичної діяльності - мається на увазі підшукування людей для захоплення заручників, з метою можливого заподіяння шкоди цим людям, свідок повідомив: "Захоплення заручників? Ні. Не було".

Що стосується виявлення в будинку Ернеса Аметова екстремістської літератури, то, за словами того самого свідка, сам він такої літератури не бачив, але "в обшуку брали участь також інші співробітники, мої колеги, і, наскільки я пам'ятаю, надходила така інформація, що літературу знайшли".

На запитання, чи проходив Аметов бойову підготовку для здійснення вбивств серед населення шляхом терактів, суд отримав таку відповідь: "Не можу про це сказати. Задокументованих не було".

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю - Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва та Ернеса Аметова. ФСБ інкримінує їм участь в організації «Хізб ут-Тахрір». 21 травня 2018 року в Криму були також затримані координатор Кримської солідарності Сервер Мустафаєв і Едем Смаїлов. Обвинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Фото: Кримська солідарність, Фейсбук