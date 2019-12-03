П'ятьом кримським татарам у російському СІЗО потрібна термінова госпіталізація — адвокат

Адвокат Назім Шейхмамбетов заявляє про п'ять політв'язнів кримських татар, стан здоров'я яких значно погіршився в умовах СІЗО.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Йдеться про фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Сервета Газієва, Джеміля Гафарова, Шабана Умерова, Енвера Омерова і Асана Янікова", - повідомив Шейхмамбетов.

За словами адвоката, який виступив в окупованому Криму на зустрічі активістів громадської ініціативи "Кримська солідарність", у кожної із зазначених вище осіб є низка захворювань, які вимагають або термінової операції, або невідкладної госпіталізації.

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Наприклад, уточнив Шейхмамбетов, Шабан Умеров скаржиться на біль і печіння в ділянці серця, при цьому виміряти артеріальний тиск і призначити необхідне лікування немає можливості.

Інший політв'язень Сервет Газієв, зазначає адвокат, страждає на підвищений артеріальний тиск, у нього біль в кишечнику, серці, а біль у нозі такий сильний, що він волочить її за собою. Обстеження з подальшим лікуванням не проводиться.

Енвер Омеров потребує термінової операції, приймає ліки, які надсилають родичі, однак вони не можуть замінити необхідність оперативного втручання.

У Асана Янікова - кишкова непрохідність, проблеми з серцем (неповна блокада ніжки) і монетоподібна екзема.

Джемілю Гафарову необхідний діаліз (метод очищення крові) або заміна нирки. У нього третя група інвалідності, його турбує подагра через підвищення сечовини. Ненадання своєчасної медичної допомоги може призвести до незворотних наслідків - смерті, підкреслює адвокат.

Шейхмамбетов заявив, що всі зазначені люди неодноразово етапувалися в інші міста, що значно погіршувало їх стан.