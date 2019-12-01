У кримського татарина в російському СІЗО відібрали ліки

У фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Тимура Ібрагімова після етапування з Сімферополя в СІЗО російського Ростова-на-Дону вилучили всі медикаменти.

Про повідомляє Крым.Реалии з посиланням на слова матері політв'язня.

"Тимур сказав, що в день прибуття в СІЗО Ростова, у нього забрали всі ліки, які йому потрібні, і досі не віддали. Тимур також сказав, що йому не проводять медобстеження, аргументуючи тим, що він, нібито, написав відмову, яку, зрозуміло, не писав і підпис не його. Для чого все це зроблено, для мене залишається незрозумілим", - розповіла Ніяра Ібрагімова на зустрічі з представниками громадського об'єднання "Крымская солидарность".

Раніше адвокат Ліля Гемеджі розповіла, що у її підзахисного, фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва під час етапування з Сімферополя в СІЗО Ростова-на-Дону також вилучили медикаменти.

Адміністрація СІЗО Ростова-на-Дону жодним чином не коментувала ці заяви.

Як повідомлялося, 15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську "справу Хізб ут-Тахрір".

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії і анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської "справі Хізб ут-Тахрір".

Фото: Крымская солидарность