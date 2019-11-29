Кримські політв'язні цілодобово — під наглядом тюремників

Активіст Кримської солідарності Марлен Асанов, якому загрожує 20 років позбавлення волі, 24 години на добу перебуває під відеоспостереженням ростовських тюремників, а під час "прогулянки" в кімнаті з ґратами на стелі бачить лише трохи неба.

Про це Кримській солідарності розповіла його дружина Айше Асанова після побачення з чоловіком.

"Вона розповіла, що чоловік зараз знаходиться в спецблоці, де протягом 24 годин на добу за ним проводиться спостереження з відеокамер. Один раз на добу їх виводять на прогулянку на одну годину в кімнату з високими стінами десь 4х4 метри, з ґратами на стелі", - повідомляє Кримська солідарність.

Як розповів політв'язень, перебуваючи на "прогулянці" в цій кімнаті, "ми трошки бачимо небо".

Камера, де тримають Марлена, маленька, 2х3 метри, в ній знаходяться два ліжка й дуже вузький прохід, через який можна пройти, якщо другий сяде на ліжко й підніме ноги.

При цьому читання молитви можливе, лише піднявшись на другий поверх ліжка.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року в Ростові-на-Дону (РФ) відбулося перше судове засідання з розгляду справи по суті щодо восьми фігурантів другої бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір": Тимура Ібрагімова, Марлена (Сулеймана) Асанова , Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва, Ернеса Аметова, Едема Смаїлова і Сервера Мустафаєва. Всі вони - активісти організації Кримська солідарність.

Окупанти ставлять за провину кримським татарам участь у забороненій у РФ організації "Хізб ут-Тахрір". Крім того, Марлену (Сулейману) Асанову, Мемету Білялову й Тимуру Ібрагімову інкримінують ч.1 ст.205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної організації") і ст.278 КК РФ ("Насильницьке захоплення влади"). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 20 років.

Адвокати обвинувачених заявляють, що протягом усього слідства не було надано жодного доказу провини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity