ФСБ у Криму не пустила українця на похорон та заборонила в'їзд до 2054 року

У середу, 19 грудня, ФСБ Росії не пустила до Криму громадянина України, який їхав на похорон батька.

Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"Співробітники прикордонної служби ФСБ 19 грудня 2019 року на одному з пунктів пропуску при в'їзді в Крим вручили українцеві, який їхав до Криму на похорон батька, документ, в якому сказано, що йому до 1 лютого 2054 року заборонено в'їжджати на територію РФ, в тому числі в окупований Росією Крим", - йдеться у повідомленні.

Документ, який окупаційна влада вручили на адмінкордоні з Кримом українцеві, є у розпорядженні Кримської правозахисної групи.

За інформацією експертів-правозахисників, дії представників окупаційної влади Криму порушують статтю 2 протоколу № 4 Конвенції про захист прав людини і основних свобод - "Свобода пересування", а також статтю 8 самої Конвенції - "Право на поважання приватного і сімейного життя".