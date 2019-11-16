“Суд” у Криму залишив під арештом шістьох фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір”

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму залишив під арештом шістьох фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір”.

Як повідомляє “Радіо Свобода”, "суд" відхилив апеляційні скарги захисту і залишив під арештом Айдера Джеппарова, Ризу Омерова, Енвера Омерова, Руслана Нагаєва, Ленура Халілова і Ескендера Сулейманова. Таким чином, вони будуть перебувати у СІЗО до 5 лютого.

«Всі скарги судом були відхилені. Чи не були взяті до уваги всі основні доводи, які нами вже неодноразово викладалися», – сказав адвокат Костянтин Рустемов.

Після ранкових обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків: Руслан Нагаєв, Ельдар Кантімірова, Руслан Месут, Ленур Халілов, Риза Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров і Ескендер Сулейманов.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за статтею 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в Криму.

МЗС України висловило протест у зв'язку з черговими арештами в окупованому Криму, а також закликали посилити політичний, економічний і списку санкцій тиск на Росію.