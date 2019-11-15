"Суд" над кримськими татарами у Ростові продовжиться 19 листопада

Розгляд так званої справи другої бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір" у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону (РФ) продовжиться у вівторок, 19 листопада.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

"Судове засідання перенесено на 19 і 27 листопада, далі 3, 4, 10 і 17 грудня", - йдеться у повідомленні.

На сьогоднішньому засіданні, під час якого почався розгляд справи по суті, підсудні й адвокати двічі заявляли відвід судді. Як інформує проект "Ґрати", наступне засідання почнеться з розгляду відводу, заявленого Сервером Мустафаєвим.

Адвокати клопотали про участь у засіданні перекладача кримськотатарської мови.

Кілька підсудних заявили, що є громадянами України, а російський паспорт отримували вимушено.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Ростові-на-Дону (РФ) відбулося перше судове засідання з розгляду справи по суті вісьмом фігурантам другої бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір": Тимура Ібрагімова, Марлена (Сулеймана) Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва, Ернеса Аметова, Едема Смаїлова і Сервера Мустафаєва. Перші шестеро були затримані після обшуків 11 жовтня 2017 року, Смаїлов і Мустафаєв - 21 травня 2018 року. Всі вони жителі Бахчисарая і с.Долинне Бахчисарайського району окупованого Криму. Активісти організації "Кримська солідарність".

Окупанти інкримінують кримським татарам-мусульманам участь у забороненій в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". Крім того, Марлену (Сулейману) Асанову, Мемету Бєлялову і Тимуру Ібрагімову інкримінують ч.1 ст.205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної організації") і ст.278 КК РФ ("Насильницьке захоплення влади").

Адвокати обвинувачених заявляють, що протягом усього слідства не було надано жодного доказу вини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства.

Фото: Кримська солідарність, Фейсбук