Десятьох кримських татар етапують із ростовського СІЗО у невідомому напрямку

Десятьох незаконно засуджених кримських татар етапують із ростовського СІЗО-1 у невідомому напрямку.

Про це в Facebook повідомляє громадська організація Кримська солідарність з посиланням на активістів, які намагалися віддати передачу в СІЗО.

"На жаль, нам не вдалося віддати передачу. Нам сказали в СІЗО, що деякі вже знаходяться на етапі, а деякі - готуються до етапування", - прокоментував активіст Куламет Ібраїмов.

За його словами, Вадима Сірука, Інвера Бекірова, Арсена Джеппарова готують до етапу вже сьогодні, а Теймура і Узеїра Абдуллаєвих, Емір-Усеїна Куку, Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Енвера Сейтосманова, Нарімана Мемедемінова відправили по етапу наприкінці минулого тижня. Кого і куди - не повідомляють.

Цю новину підтверджує мати братів Абдуллаєвих Діляра Абдуллаєва, яка відзначила, що з 21 грудня її сини числяться в ростовському СІЗО як такі, що вибули по етапу. При цьому напрямок етапування не уточнюється.

За словами адвоката Айдера Азаматова, йому вдалося з'ясувати після відвідування в ростовському СІЗО свого підзахисного Арсена Джеппарова, що його етапують в СІЗО Новочеркаська.

«Спитав його за умовами тримання, Арсен скаржився знову на підвищений тиск, головний біль. Операцію з видалення "пилом" (жировик) на його обличчі, яку обіцяли зробити три місяці тому, так і не зробили», - повідомив Азаматов.

За його словами, інший фігурант їх кримінальної справи, Рефат Алімов, підлягає етапуванню в СІЗО-2 м.Таганрога», - додав Азаматов.

Як повідомлялося, 12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд фігурантам ялтинської групи "справи Хізб ут-Тахрір" оголосив вирок у вигляді позбавлення волі в колонії суворого режиму на строк: Алієву Мусліму - 19 років, з обмеженням волі на 1 рік, Бекірову Інверу - 18 років, з обмеженням волі на 1 рік, Сіруку Вадиму - 12 років, з обмеженням волі на 1 рік, Алімова Рефату - 8 років, з обмеженням волі на 1 рік, Джеппарову Арсену - 7 років, з обмеженням волі на термін 1 рік, Куку Емір-Усеїну - 12 років, з обмеженням волі на термін 1 рік.

Фігуранти першої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Теймур Абдуллаєв і Узеір Абдуллаєв отримали відповідно 17 і 13 років позбавлення волі.

Енверу Сейтосманову також дали 17 років колонії суворого режиму з обмеженням волі на рік.