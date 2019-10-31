Білий дім блокував резолюцію Держдепу щодо захоплення українських моряків - експомічник Волкера

“У той час як мої колеги з Державного департаменту швидко підготували заяву, в якій засуджували Росію за її ескалацію (у Керченській протоці — ред.), вищі посадові особи в Білому домі заборонили її оприлюднити... Посол Волкер підготував твіт, що засуджує дії Росії, який я розмістив на його акаунті”, — заявив Андерсон.

Як зазначається, на тлі мовчання Білого дому тодішній посол США в ООН Ніккі Хейлі засудила поведінку Росії, після чого держсекретар Майк Помпео послідував її прикладу. Трамп висловив заклопотаність, але не став звинувачувати Москву.

Андерсон наголосив, що ключову роль в цьому зіграв адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

"Джуліані був ключовим голосом президента (Трампа — ред.) щодо України, що може становити перепону для більшого залучення Білого дому", - сказав він.

Окрім Андерсона, у середу також свідчила Кетрін Крофт, співробітниця Держдепартаменту, яка працювала на Волкера.

Раніше стало відомо, що колишній помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон відмовився брати участь у слуханнях в рамках імпічменту Дональда Трампа.

Як повідомлялося, розслідування з імпічменту президента США було ініційоване наприкінці вересня демократичною більшістю в Палаті представників Сполучених Штатів.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.