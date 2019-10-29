Законопроєкт про музеї на Донбасі та в Криму пройшов комітет ВР

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо збереження культурних цінностей)».

Відповідне рішення члени профільного комітету ухвалили на засіданні у вівторок, 29 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Пропонована законодавча ініціатива має на меті внесення необхідних змін до законів України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу» в частині призначення керівників закладів культури, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Голова комітету Олександр Ткаченко на початку обговорення проєкту зазначив, що необхідність його ухвалення полягає у спеціальному регулюванні призначення за спрощеною процедурою нових керівників культурних закладів, розташованих на тимчасово окупованих територіях, а також передачі культурних цінностей, які збереглися в цих закладах на підконтрольних Україні територіях.

Зі свого боку начальник управління правового забезпечення Міністерства культури Лариса Петасюк уточнила, що відкритим на сьогодні залишається питання збереження культурних цінностей стосовно інформаційної політики.

Так, відповідно до статті 5 «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», відповідальність за охорону культурної спадщини на тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію, відповідно до норм і принципів міжнародного права.

Водночас статтею 54 Конституції України наголошено на зобов’язаннях держави щодо збереження національної культурної спадщини: базові положення щодо реалізації державної політики в цій сфері містять закони «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про музеї та музейну справу», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей».

"Є ідея, щоб Міністерство мало можливість юридично призначати керівників не шляхом проведення певних конкурсів, а шляхом спрощеної процедури. Тобто це має бути співбесіда. Форма призначення може бути в двох аспектах: або за результатами співбесіди укладаємо контракт, або відзначаємо музей, де вже є керівник, і пропонуємо йому виконувати обов'язки в конкретному музеї, для чого передбачається 50% надбавки", - уточнила представник міністерства.

Водночас у відомстві пропонують внести зміни до статті 26 закону «Про музеї та музейну справу» щодо відповідальності за збереження культурних цінностей, аби визначити головного зберігача. Чинне законодавство визначає, що в разі переміщення музейних цінностей, Україна як власник має повне право на їх повернення.

За словами Петасюк, на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму на сьогодні знаходиться 94 музеї, що належать до державної частини музейного фонду України.

Цей законопроєкт у ВР зареєструвала група народних депутатів на чолі з головою гуманітарного комітету Олександром Ткаченком 30 вересня з ініціативи Міністерства культури, молоді та спорту України.