Комітет ВР пропонує прописати в законі визначення “мови ворожнечі”

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики планує закріпити у законопроєкті про аудіовізуальні послуги визначення поняття "мова ворожнечі" у засобах масової інформації та зокрема у висловлюваннях народних депутатів.

Про це заявив голова профільного комітету Олександр Ткаченко під час засідання комітету у вівторок, 29 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми стали свідками того, що один із членів нашого комітету (народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Софія Федина - ред.) використав, так би мовити, мову ненависті стосовно вищих посадових осіб держави. Не думаю, що це личить депутатам, членам нашого комітету - тим паче. І наразі хотів би, щоб такі прояви хейтспіч канули в минуле. Очевидно, ми використаємо цю історію, щоб у законі про аудіовізуальні послуги розтлумачити надалі, що означає мова ненависті як-то в ЗМІ, так і діячами, які виконують державні повноваження, в тому числі народними депутатами", - зазначив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура (фракція «Слуга народу») 28 жовтня заявив, що подав до ГПУ і ДБР заяву про вчинення злочину депутатом від «ЄС» Софією Фединою.

Заяву подано у зв’язку з негативними висловлюваннями на адресу Президента Володимира Зеленського, заявив Качура.

Депутат від “Європейської солідарності” Софія Федина висловила обурення спілкуванням Зеленського із добровольцями в Золотому, додавши, що Президент поводиться так, ніби вважає себе безсмертним.

26 жовтня Зеленський у селищі Золоте Луганської області спілкувався, як він висловився, з групою озброєних людей, і “деякі розмови виявилися емоційними”. Змістом цієї розмови обурювалися у соцмережах багато представників добровольчих підрозділів.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв 25 жовтня під час форуму National Media Talk спрогнозував, що Верховна Рада зможе у грудні ухвалити в першому читанні законопроєкт про медіа-сервіси (аудіовізуальні послуги), який зокрема має юридично визначити, чи належать інтернет-портали до засобів масової інформації.

Наприкінці грудня 2017 року голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар зареєструвала у парламенті законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" №7397, спрямований на імплементацію норм європейського законодавства у національне законодавство “шляхом забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів і на отримання різнобічної, достовірної та оперативної аудіовізуальної інформації, плюралізму та вільного поширення такої інформації, на захист прав споживачів аудіовізуальних медіа-сервісів”.

На початку лютого 2019 року законопроєкт було включено до порядку денного десятої сесії парламенту.

20 лютого кілька громадських та індустріальних організацій закликали уряд створити при Держкомтелерадіо спеціальну робочу групу для підготовки законопроєкту про аудіовізуальні послуги.