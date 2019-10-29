Вся фракція “Слуги народу” вийшла до трибуни Ради через заяву Федини
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Укрінформ
Фракція «Слуга народу» всім складом вийшла до трибуни парламенту, аби закликати Верховну Раду разом з правоохоронцями і всім суспільством розібратися у ситуації, пов’язаній з висловлюваннями депутата з фракції «Європейська солідарність» Софії Федини на адресу Президента України Володимира Зеленського.
Від імені фракції з трибуни виступив депутат Микита Потураєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема він нагадав, що було розпочато збір підписів стосовно заклику розібратися у ситуації.
Далі буде...