Вся фракція “Слуги народу” вийшла до трибуни Ради через заяву Федини

Фракція «Слуга народу» всім складом вийшла до трибуни парламенту, аби закликати Верховну Раду разом з правоохоронцями і всім суспільством розібратися у ситуації, пов’язаній з висловлюваннями депутата з фракції «Європейська солідарність» Софії Федини на адресу Президента України Володимира Зеленського.

Від імені фракції з трибуни виступив депутат Микита Потураєв, повідомляє кореспондент Укрінформу. Зокрема він нагадав, що було розпочато збір підписів стосовно заклику розібратися у ситуації. Далі буде...