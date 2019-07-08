Секретар РНБО та глава диппредставництва США відвідали адмінмежу з Кримом

Делегація на чолі з секретарем РНБО Олександром Данилюком відвідала адмінмежу з Автономною Республікою Крим.

Про це у понеділок, 8 липня, повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«7 липня на Херсонщині перебували секретар РНБО Олександр Данилюк, т.в.о голови СБУ Іван Баканов, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботу делегації забезпечувала група фахівців облдержадміністрації, представників місцевої влади, територіальних органів влади на чолі з заступником голови облдержадміністрації Вадимом Чабаном.

Зокрема, було перевірено стан та функціонування контрольного пункту в'їзду-виїзду «Каланчак». Обговорено стан проектних робіт, спрямованих на реорганізацію КПВВ та облаштування на ньому сервісних зон для громадян й організацію перевезень.

За словами Чабана, у ході візиту присутні порушували питання щодо енергобезпеки області, а також підтримки й організації відповідних проектів облдержадміністрацією. Відзначалося, що енергопостачання в примежових районах здійснюється на належному рівні.

Одним із головних питань, що обговорювалися під час дискусії, було питання функціонування заводу «Кримський титан». Зокрема, йшла мова про забезпечення постійного моніторингу і вимірювання кількості забруднюючих речовин у повітрі спеціальними пересувними хіміко-радіологічними лабораторіями Міністерства охорони здоров’я, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби. За результатами вимірів лабораторії, на території Каланчацького та Чаплинського районів перевищення концентрації хімічно небезпечних речовин у повітрі немає.

Крім того, тимчасовий повірений у справах США в Україні, глави РНБО і СБУ та інші оглянули дамбу на межі материкової України з окупованим Росією півостровом Крим, адже її будівництво має на меті збільшення площі зрошувальних земель Херсонської області і підвищення продовольчої безпеки держави.

Також обговорили і стан тероборони на Херсонщині. Так, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос відзначив достатньо високий рівень організації навчально-тактичних навчань для загонів територіальної оборони та патріотичні настрої жителів області.

За результатами візиту на адмінмежу з Кримом очільники РНБО та СБУ дали відповідні завдання керівництву профільних служб.