Данилюк зустрівся з делегацією Пентагону: про що говорили

Секретар РНБО Олександр Данилюк обговорив з делегацією Міноборони США поглиблення співпраці в оборонній сфері та звернув увагу американських партнерів на активну мілітаризацію Росією Чорноморського регіону.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

"Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк провів зустріч з делегацією Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки під головуванням директора відділу країн Балканського, Кавказького і Чорноморського регіону Офісу заступника Міністра оборони США з питань політики Катрін Сендак. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи співпраці між Україною та США у сферах безпеки та оборони, зокрема, у питаннях розвитку Збройних сил України, кібербезпеки, логістики, проведення комплексного огляду і підготовки документів стратегічного планування сектору безпеки. Крім того, сторони домовились про необхідність поглиблювати співпрацю у підготовці українських військових", - йдеться в повідомленні.

Данилюк зустрівся з делегацією Пентагону

Як зазначається, Катрін Сендак запевнила у готовності США й надалі надавати всебічну допомогу Україні на шляху імплементації оборонної реформи. Водночас українська сторона звернула увагу американських партнерів на активну мілітаризацію Росією Чорноморського регіону. Учасники зустрічі дійшли згоди, що ситуація в цьому регіоні становить загрозу безпеці не тільки України, а й усього євроатлантичного регіону.

Фото: rnbo.gov.ua