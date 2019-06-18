Історик порівняла депортацію кримських татар з Голокостом і Голодомором

"Я сподіваюся, що можливо в Києві все-таки буде свій Яд Вашем. Можливо, звичайно, не такий масштабний, як у євреїв і може навіть не такий масштабний, як у Дніпрі, та однак він має бути, тому що ця трагедія об'єднує весь кримськотатарський народ. Депортація для кримських татар - це те, що для євреїв Голокост, то, що для українців - Голодомор. Це те, що консолідує і пов'язує нас всіх", - вважає Бекірова.

За її словами, 10 років тому Курултай затвердив склад спеціальної комісії з вивчення геноциду кримських татар, але останні п'ять років "перекреслили всі старання цієї комісії".

"Останні п'ять років перекреслили всі наші старання, оскільки в Росії сьогодні тема депортації кримських татар зазнає фальсифікацій - це найм'якше, що я можу сказати... В Україні, як мені здається, гуманітарний розвиток у цьому відношенні більш позитивний. У нас був процес декомунізації, і сподіваюся з приходом нової влади він не припиниться ", - зазначила історик.

Говорячи про значення презентованого сайту "Тамирлар" (Коріння), Бекірова наголосила, що він нестиме не тільки просвітницький, а й виховний концепт.

"Історична пам'ять - дуже хитка річ... Ми звикли жити актуальними проблемами, те, що було вчора, забуваємо, тому що людина так влаштована. Тому в найрізноманітніших формах ми повинні зберігати нашу історичну спадщину, треба долучати до цього молодь, і я вважаю , що це дуже важливий не тільки просвітницький, а й виховний концепт. Тому що матеріали сайту "Тамирлар" постійно циркулюватимуть в інформаційному просторі і представлятимуть трагедію в новому ракурсі. Я впевнена, що будуть нові, надзвичайно цікаві матеріали, які ми використовуватимемо в своїх роботах, щоб говорити правду. Тому що ми гідні знати правду", - сказала Бекірова.

Як повідомляв Укрінформ, "Кримський дім" у Києві запускає масовий проект "Тамирлар" (Коріння) зі збору відео зі свідченнями кримських татар, депортованих з Криму 18 травня 1944 року.