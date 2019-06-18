"Кримський дім" запускає кампанію зі збору свідчень про депортацію

"Півтора року тому, коли я повертався до Києва з Єрусалима, де відвідав всесвітній центр з вивчення Голокосту Яд Вашен, я розмірковував над тим, що у нас зібрано не так багато відеосвідчень жертв депортації 1944 року. Час минає, і він грає проти нас - наших бабусь і дідусів щороку стає дедалі менше. Тому прийшла ідея створити масовий проект, героями якого стануть люди похилого віку, які пережили депортацію", - сказав програмний директор "Кримського дому".

За його словами, метою проекту є збір інформації про депортацію 18 травня 1944 року і її звучання "не тільки точково в роковини трагедії".

"Ця кампанія, цей проект закликає не лише зберегти всі ці історії, а й передати їх наступним поколінням. Щоб тема депортації звучала не тільки точково в річниці депортації, щоб про неї більше знали, як кримськотатарська молодь, так і світова спільнота", - наголосив Алієв.

За його словами, щоб узяти участь в кампанії, треба всього лише взяти мобільний телефон і записати на нього відео з людиною, яка пережила депортацію.

"Ми пропонуємо просто взяти свої мобільні телефони, смартфони, прийти до своїх бабусь і дідусів і за складеним нами питальником задати питання про депортацію: як це було, яким чином відбувався процес, яким було життя в перші роки депортації", - пояснив Алієв.

Далі, зазначив він, "відео необхідно відправити нам, і команда "Кримського дому" буде це відео опрацьовувати, розшифровувати і завантажувати на сайт".

Алієв подякував тим, хто повірив у проект, зокрема керівнику Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Габріелі Бауманн, і висловив сподівання, що компанія "Тамирлар" надихне багатьох співвітчизників на збір максимально повної інформації про депортацію корінного народу Криму.

"Тамирлар" перекладається як "коріння". Це коріння, яке свого часу намагалися викорчувати з кримської землі і насильно пересадити в інший ґрунт, але цього не сталося, тому що корінний народ повернувся до Криму", - резюмував програмний директор "Кримського дому".

В Україні щорічно 18 травня відзначається як День пам'яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу.

У цей день 75 років тому радянський режим виселив кримських татар з їх історичної батьківщини - Криму. Верховна Рада України визнала депортацію 1944 року геноцидом кримськотатарського народу. Депортацію кримських татар геноцидом визнали також Латвія і Литва.