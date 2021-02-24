«Об’єднані зусилля-2021»: Наєв каже, що масштаби навчань перевершать минулорічні

Стратегічні командно-штабні навчання “Об’єднані зусилля - 2021” за масштабом, представництвом та сценарієм перевершать минулорічні. Запрошення взяти участь у них вже надіслано 16 країнам-партнерам.

Наскільки масштабними будуть "Об’єднані зусилля - 2021"; чим вони відрізнятимуться від минулорічних; скільки країн братимуть в них участь - про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Дійсно, у поточному році під керівництвом Головнокомандувача Збройних Сил України з Командуванням об’єднаних сил Збройних Сил України буде проведено вже традиційне стратегічне командно-штабне навчання “Об’єднані зусилля – 2021”. Військові маневри, що заплановані на початок вересня поточного року, відбуватимуться на всіх військових полігонах, а також у акваторіях Чорного й Азовського морів. Але за масштабом, представництвом та сценарієм навчання “Об’єднані зусилля – 2021” переважатимуть тогорічні», - сказав Наєв.

Він наголосив, що навчання пройдуть у три етапи. Зокрема, під час першого та другого етапів планується відпрацювати питання управління силами оборони держави у ході відсічі збройної агресії. В ході третього етапу планується відпрацювати елементи управління угрупованнями військ у ході ведення операцій із застосуванням багатонаціональних підрозділів зі складу Збройних Сил держав-партнерів.

За інформацією командувача, Головним управлінням військового співробітництва та верифікації Збройних Сил України надіслано запрошення 16 країнам-партнерам, у тому числі державам-членам НАТО – США, Великій Британії, Канаді, ФРН, Угорщині, Польщі, Румунії, Литві, Словаччині, Туреччині. Крім того, запрошені держави, які мають статус партнера НАТО з розширеними можливостями – це Фінляндія, Швеція, Йорданія та Грузія, а також держави, що приєднались до програми НАТО “Партнерство заради миру” – Молдова та Азербайджан.

«Дуже приємно, що Італія, Франція, Естонія та Латвія самі висловили бажання взяти участь у навчаннях. І це є свідченням того, що ми маємо досягти спільної мети – взаємосумісності наших Збройних Сил для протидії світовим та регіональним загрозам», - наголосив Наєв.

Командувач поінформував, що наразі вже розпочато цикл плануючих конференцій щодо визначення сил та засобів майбутніх навчань. Остаточний формат маневрів “Об’єднані зусилля - 2021” передбачається визначити в ході головної плануючої конференції у квітні.

Як повідомляв Укрінформ, 22-25 вересня 2020 року в Україні відбулись стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь у яких взяли близько 12 тисяч осіб і 700 одиниць озброєння та військової техніки.

Метою навчання було нарощування оперативних спроможностей органів військового управління ЗСУ та органів управління інших складових сил оборони, здійснення ефективного управління військами і силами в ході ведення операції. Навчання були проведені на єдиному оперативно-стратегічному фоні і наближені до імовірного характеру розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України.

У ході навчання органи військового управління ЗСУ розгортались на пунктах управліннях вже в нових J-структурах. Це навчання стало контрольним заходом для перевірки нової системи управління в українських військах.

Під час навчання перевірялися системи зв’язку, розвідки, отримання інформації та обмін нею, як між органами управління Збройних сил, так і між силами і засобами країн-членів НАТО. Вперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання були залучені військові підрозділи Збройних сил країн-членів НАТО (США, Велика Британія) для спільного виконання навчально-бойових завдань, радники представництва НАТО в Україні, представники Офісу зв’язку НАТО в Україні, також інструктори, військові радники, спостерігачі від США, Великої Британії, ФРН, Литовської Республіки та Республіки Польща. Загалом за проведенням навчань спостерігали до 200 іноземних інструкторів, військових радників та спостерігачів.

До навчань було залучено понад 100 військових частин, підрозділів усіх родів, видів військ та спеціальних військ ЗСУ.

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Стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля-2020» стали своєрідною відповіддю на масштабні військові навчання «Кавказ-2020», активну фазу яких Російська Федерація планувала на 21-26 вересня.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, Росія з початком активної фази своїх військових навчань "Кавказ-2020" перекинула до кордону з Україною близько 120 тис. військових, не менше 500 танків, 300 літаків та сотні видів іншої техніки та озброєння.