Цього року ЗСУ зроблять акцент на поглибленні сумісності з НАТО – Міноборони

Цього року Збройні Сили України зроблять акцент на поглибленні взаємосумісності з НАТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію заступника начальника Головного управління доктрин та підготовки ЗСУ полковника Ігоря Подоляна.

«Протягом 2021 року у Збройних Силах України планується провести близько 250 заходів оперативної підготовки. Це збори, командно-штабні навчання і тренування, тактичні навчання, льотно-тактичні вправи, заходи централізованої підготовки штабів бригад та підрозділів у вищих військових навчальних закладах тощо», - йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, цьогоріч планується розширити участь ЗСУ в оперативній та бойовій підготовці НАТО і кілька цих заходів будуть ключовими. Йдеться про оперативно-стратегічний збір, комплекс командно-штабних навчань із всебічного забезпечення за участі командування Сил логістики, командування Сил підтримки, командування Медичних сил Збройних Сил України, а також стратегічне командно-штабне тренування з командуванням Об’єднаних сил. У всіх заходах братимуть участь представники країн-членів НАТО.

Уперше під час проведення оперативно-стратегічного збору за участю іноземних радників високого рівня та представників офісу НАТО в Україні пройде «День НАТО».

У пресслужбі нагадали, що головною метою підготовки ЗСУ до 2021-го навчального року є забезпечення готовності органів військового управління, підрозділів до виконання оперативних і бойових завдань щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, продовження переходу на стандарти і процедури підготовки та застосування військ (сил) за стандартами НАТО.

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Як повідомляв Укрінформ, за інформацією командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, командування ОС завершило планування підготовки на 2021-й навчальний рік. Загалом наступного року Об’єднані сили проведуть понад 50 військових навчань.

У 2020 році 22-25 вересня в Україні відбулось стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля - 2020», участь у якому взяли близько 12 тисяч осіб і 700 одиниць озброєння та військової техніки.