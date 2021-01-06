Військові звання ЗСУ перевели на коди рангів армії НАТО

Українські військові звання переведено на коди військових рангів НАТО.

Наказом міністра оборони України впроваджується Перелік кодів військових рангів НАТО за стандартом НАТО, йдеться у повідомленні на сайті Міноборони, передає Укрінформ.

"Зазначений Перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних Сил України військовим рангам НАТО. Це ще один крок, що забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав—членів Альянсу", — заявив міністр Андрій Таран.

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За його словами, підписаний наказ започатковує євроатлантичну трансформацію існуючої системи кадрового менеджменту на управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями. Це стане складовою частиною проєкту Концепції військової кадрової політики ЗСУ до 2025 року.

Дані рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав.

"Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення", - зауважив Таран.

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Як повідомлялось, з метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору Президент України затвердив Річну національну програму під егідою Україна — НАТО. Особливу увагу приділено переведенню сектора безпеки і оборони України на стандарти НАТО та покращенню взаємосумісності Збройних Сил України зі збройними силами держав — учасниць Альянсу. Однією із цілей є адаптація та використання стандартів НАТО у сфері оборони відповідно до політики НАТО.