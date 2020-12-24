Міноборони внесло на розгляд уряду проєкт Стратегії воєнної безпеки

Міністерство оборони внесло на розгляд Кабінету Міністрів проєкт Стратегії воєнної безпеки України, розроблений на основі Стратегії національної безпеки України, затвердженої нещодавно Президентом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Міноборони.

У разі схвального рішення РНБО Стратегія воєнної безпеки буде введено в дію указом Президента України, повідомив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, документ визначить цілі, пріоритети і шляхи реалізації державної політики у сферах національної безпеки та оборони в частині, що стосується забезпечення воєнної безпеки держави.

Стратегія воєнної безпеки України є основою для розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня України, програмних документів з питань оборони та розвитку сил оборони, розвитку озброєння та військової техніки, а також плану оборони України і планів застосування сил оборони.

Стратегія воєнної безпеки покликана замінити Воєнну доктрину України і розробляється вперше. У ній пропонується закріпити концепцію всеохоплюючої оборони і залучення для її реалізації не лише Збройних Сил України, а й усіх складових сектору безпеки і оборони та громадянського суспільства. Сьогодні це є найбільш раціональним в умовах екзистенційної воєнної загрози національній безпеці, з урахуванням дисбалансу воєнних потенціалів України та Російської Федерації, наголосив Таран.

Міністерство оборони вже веде роботу і планує подати проєкт нового Стратегічного оборонного бюлетеня для розгляду і затвердження керівництву держави упродовж трьох місяців після схвалення Стратегії воєнної безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня Президент Володимир Зеленський підписав указ № 392/2020 про введення у дію рішення Ради національної безпеки й оборони та затвердження Стратегії національної безпеки України.