У Комітеті Ради спростовують «недовіру» Тарану

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не висловлював недовіру міністру оборони Андрію Тарану.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомив голова комітету Олександр Завітневич.

«До уваги ЗМІ! Інформаційними ресурсами поширюється інформація про начебто висловлення недовіри Комітетом національної безпеки, оборони та розвідки міністру оборони Андрію Тарану. Такі повідомлення не відповідають дійсності», - наголосив Завітневич.

Він нагадав, що останнє засідання комітету відбулось 16 грудня, і депутати розглянули наступні питання порядку денного: зміни до основних показників державного оборонного замовлення на 2020 – 2022 роки; розгляд проєкту закону про схвалення рішення Президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

«Питання щодо міністра оборони не стояло та не розглядалося. Більше засідань комітету не було», - наголосив Завітневич і додав, що комітет має певні зауваження до діяльності Міністерства оборони, але всі вони вирішуються в робочому порядку.

Завітневич закликав не поширювати неправдиву інформацію щодо висловлення депутатами недовіри Тарану.