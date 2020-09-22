Об’єднані зусилля-2020: українські та британські десантники провели спільні тренування

Підрозділи українських та британських десантників відпрацювали тактичні дії в міській та лісостеповій місцевості у межах навчання «Об’єднані зусилля — 2020». В тому числі, взаємодію під час комплексу заходів бойової підготовки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Досконале десантне братерство, разом у битві, пліч-о-пліч на землі. Швидко рухаючись, працюємо разом - від командирів до солдатів, британських та українських сил. Це доводить, наскільки ефективними вони можуть бути на навчаннях високої інтенсивності, незважаючи на те, що ніколи раніше не працювали. Нові товариші відразу потрапили в дію, показуючи правду за нашими двома девізами: готовий до будь-чого та завжди перші", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що триваюче протягом багатьох років військове партнерство між Україною та Великою Британією допомагає тренувати фронтові українські війська, які борються за майбутнє країни. Оскільки Україна дивиться на майбутнє як сильна та незалежна нація, відносини з країнами Західного Альянсу будуть ключовими для захисту миру.

Працюючи разом з британськими десантниками, підрозділи Десантно-штурмових військ показують здатність захищати Україну, роблячи її більш безпечною в рамках стабільної Європи.

Як повідомлялося, в польових умовах воїни-десантники Великої Британії та України зміцнюють взаємодію під час комплексу заходів бойової підготовки, зокрема, вогневої, тактичної, повітрянодесантної, інженерної підготовки, тактичної медицини, водінні бойових машин тощо. У пріоритеті навчання – максимальна взаємосумісність сил та засобів підрозділів обох країн.