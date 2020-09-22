Фінляндія скасувала масштабні військові навчання через COVID-19

Міністерство оборони Фінляндії вирішило скасуватися масштабні військові навчання, які були заплановані на наступний рік, через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

«Міжнародні навчання є дуже важливими, проте у цій ситуації ще важливішим є тримання коронавірусу під контролем», - заявив міністр Антті Кайкконен.

Він додав, що Фінляндія розгляне можливість проведення масштабних військових навчань пізніше впродовж цього десятиліття.

Зазначається, що наступного року країна планувала провести військові навчання Arctic Lock (Арктичний замок) за участю 20 тисяч солдатів із 13 країн. Однак в оборонному відомстві вирішили обмежитися навчаннями на національному рівні за участю 15 тисяч солдатів.

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Раніше Швеція скасувала міжнародні військові навчанні за участю 25 тисяч солдатів через пандемію коронавірусу.

Фінляндія та Швеція не є членами НАТО, однак впродовж останніх кількох років збільшили свою співпрацю з Альянсом через загрозу з боку Росії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 вересня у світі загалом зафіксовано 31 млн 485 тисяч випадків коронавірусу, включаючи 969,3 тисячі летальних.