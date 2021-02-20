В Міноборони назвали причини загострення у зоні ООС

Загострення і провокації в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі можуть бути пов'язані з нещодавніми рішеннями Ради національної безпеки й оборони (РНБО) щодо санкцій.

Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Обстріли з боку противника наших позицій, а також мирних населених пунктів навіть на тимчасово окупованих територіях спостерігаються, як правило, напередодні засідань Трьохсторонньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, після засідань Ради національної безпеки і оборони України щодо ухвалення санкцій за сприяння тероризму тощо", - йдеться у повідомленні.

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За словами Хомчака, ворог намагається створити ілюзію обстрілів з боку української армії. Зокрема, сьогодні противник із мінометів завдав удару по позиціях ЗСУ, після чого обстріляв житловий сектор Новгородського. Крім того, з позицій біля окупованої Горлівки сепаратисти обстріляли своїх же в районі газорозподільної станції, в результаті чого є загиблий і поранені.

"Ситуація на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил загалом стабільна та контрольована. На ділянках розведення сил і засобів режим тиші дотримується", - додав Хомчак.

Він запевнив, що будь-які звинувачення ЗСУ в недотриманні ними режиму всеосяжного припинення вогню не мають ніяких підстав.

Як повідомляв Укрінформ, РНБО 19 лютого запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко – загалом проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб.