На Радбезі говорили про перегляд п'яти сценаріїв 2019 року щодо Донбасу — Данілов

Президент Володимир Зеленський дав завдання переглянути п’ять сценаріїв щодо тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської областей, які розглядалися Радою безпеки й оборони ще у грудні 2019 року.

Про це поінформував секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання Ради нацбезпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є ситуація повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядалися п’ять сценаріїв, які запроваджувалися на окупованій території Донецької і Луганської областей. Зараз усі ці 5 сценаріїв будуть підніматися і відповідним структурам, відповідним посадовим особам дана вказівка Президентом України переглянути всі ці речі, за необхідності робити нові редакції, нові поправки в ці речі», - сказав він.

Данілов повідомив, що на засідання РНБО заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони полковника Кирила Буданова, голови Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка про ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Секретар РНБО підкреслив, що рішення, ухвалені на засіданні з цього питання, мають гриф «таємно», а тому не можуть бути розголошені.

Водночас Данілов зауважив, що розгляд цього питання був зумовлений збільшенням порушень з боку окупантів режиму припинення вогню на Донбасі.

“Останнім часом фіксується різке збільшення порушень режиму припинення вогню, активізація диверсійної, снайперської діяльності з боку збройних формувань Російської Федерації, гинуть українські військові. Усе це вимагало негайного реагування зі сторони керівництва держави”, - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Рада безпеки й оборони анонсувала на 19 лютого засідання Радбезу.

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В ОП пояснили, що засідання заплановане для ухвалення рішень, спрямованих на усунення загроз національній безпеці держави.

Уже відомо, що РНБО 19 лютого запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко – загалом проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб.