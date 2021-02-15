Місія ОБСЄ торік нарахувала 850 обмежень пересування, 96% з вини окупантів

Упродовж 2020 року СММ ОБСЄ майже 850 разів стикалася з обмеженнями свободи пересування, 96% з яких відбулися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у звіті під назвою "Тенденції та спостереження у 2020 році".

"Упродовж 2020 року Місія майже 850 разів стикалася з обмеженнями свободи пересування, які не були пов’язані з наявністю мін і невибухлих боєприпасів. Близько 96% таких обмежень сталися в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей", - йдеться у звіті.

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Згідно з Місією, такі інциденти відбувалися переважно на півдні тимчасово окупованих районів Донецької області, а також на блокпостах збройних формувань РФ поблизу дорожніх коридорів перетину лінії зіткнення.

Також у звіті повідомляється, що минулого року 87% усіх одиниць невідведеного озброєння було виявлено на окупованих територіях: "У 2020 році Місія зафіксувала понад 1800 одиниць озброєння, розміщених із порушенням узгоджених ліній відведення. Близько 87% таких одиниць озброєння були розміщені непідконтрольних урядові районах".

Крім того, зазначається, що, починаючи з 27 липня 2020 року, коли почала діяти домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, "Місія зафіксувала найнижчі рівні збройного насильства з початку конфлікту". Зокрема, після початку цього перемир’я, уперше з початку збору систематичного збору даних, Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях упродовж 16 днів поспіль.

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Як повідомляв Укрінформ, за період з 25 січня до 7 лютого 2021 року СММ стикалася з обмеженнями свободи пересування 22 рази. Усі ці випадки, крім одного, сталися на тимчасово окупованих територіях Донбасу.