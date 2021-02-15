Місія ОБСЄ назвала чотири «гарячі точки» на Донбасі

Близько 76% усіх порушень режиму припинення вогню у 2020 році на сході України мали місце у 4 "гарячих точках" уздовж лінії зіткнення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні "Тенденції та спостереження у 2020 році".

"Більшість зафіксованих у 2020 році випадків збройного насильства була зосереджена у 4 "гарячих точках" уздовж лінії зіткнення (близько 76% усіх зафіксованих порушень режиму припинення вогню)", - йдеться у звіті.

Згідно з Місією, цим гарячими точками є: район Попасна-Первомайськ-Золоте, трикутник Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт, райони на схід та північний схід від Маріуполя та райони на південний захід, південь та південний схід від Світлодарська.

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Загалом же у 2020 році кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксованих уздовж лінії зіткнення, зменшилась на 55% порівняно з 2019 роком. Кількість вибухів, спричинених застосуванням озброєння, яке мало бути відведене згідно з Мінськими домовленостями, зменшилася на 5%.

Зниження бойової активності зафіксоване після того, як 27 липня 2020 року були введені в дії додаткові заходи з посилення припинення вогню. Як підрахували в СММ, відтоді середньодобовий показник таких порушень "зменшився майже у 20 разів" (623 порушення проти 23 відповідно).

Щодо порушень режиму припинення вогню, зафіксованих поза межами зони безпеки, то здебільшого вони були оцінені "як ті, що пов'язані з проведенням навчань з бойовою стрільбою". У 2020 році СММ зафіксувала близько 1800 таких порушень (це майже 1,4% усіх порушень режиму припинення вогню, зафіксованих Місією), з яких приблизно 77% сталися на тимчасово окупованих територіях Донбасу.