ОБСЄ нарахувала на Донбасі 24 порушення «тиші» за добу

СММ ОБСЄ зафіксувала в пятницю, 12 лютого, 20 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та чотири - на Луганщині.

Як повідомляє Укрінформ, такі дані наводяться у щоденному звіті №35/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 13 лютого.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню, зокрема 11 вибухів невизначеного походження", - йдеться у документі.

Більшість цих порушень виявлено в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька), а також на північно-західній околиці Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька).

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У Місії нагадали, що за добу до того на Донеччині було зафіксовано 894 порушення режиму припинення вогню. Більша їх частина була пов’язана з навчаннями з бойовою стрільбою у на окупованих територіях у зоні безпеки. Це є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, відповідно до якого проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки заборонено.

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"У Луганській області СММ зафіксувала 4 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) у районах на південний схід від н. п. Голубівське (непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська) і на південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)", - повідомили в СММ.

Як зазначається, добою раніше на Луганщині було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.