Спостерігачі ОБСЄ зафіксували навчання окупантів із бойовою стрільбою в зоні безпеки

Як навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки були оцінені 848 із 894 порушень режиму припинення вогню, які зафіксували представники СММ ОБСЄ з боку збройних формувань РФ у Донецькій області.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр Об'єднаних сил.

Зазначається, що це є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, що забороняє проведення навчань із бойовою стрільбою в зоні безпеки.

Також на полігоні поблизу населеного пункту Тернове у непідконтрольному урядові України районі Донецької області патруль Місії зафіксував 3 одиниці 122 мм гаубиць Д-30, 122 мм реактивну систему залпового вогню БМ-21 “Град” та 122 мм самохідну гаубицю 2С1 “Гвоздика”, розміщених з порушенням відповідних ліній відведення та 35 одиниць танків, розміщених за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння.

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Збройні формування РФ регулярно проводять заходи щодо зміни та просування своїх позицій у сторону підрозділів ЗСУ.

Так, БПЛА дальнього радіуса дії СММ ОБСЄ виявив два подовження траншей поблизу населеного пункту Набережне Донецької області, які були оцінені Місією як просування збройних формувань РФ та її найманців, внаслідок чого відстань до позицій ЗСУ зменшилася приблизно до 700 м і 500 м відповідно.

Ці факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ не зацікавлені у виконанні раніше досягнутих домовленостей.