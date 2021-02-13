Окупанти двічі скидали гранати з безпілотника біля позицій ЗСУ

Протягом минулої доби, 12 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

«Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації вели вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Біля Павлополя, на цьому ж напрямку, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Його оперативно доправлено до лікувального закладу, де воїну надається необхідна медична допомога», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська двічі застосували безпілотний літальний апарат і скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Золоте-4. А поблизу Новолуганського українські захисники зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Як зазначається, про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника воїни ЗСУ давали адекватну відповідь.

«Від початку поточної доби, 13 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», - наголошують у штабі ООС.

Окрім того, 12 лютого, представники Національної поліції зі складу ОС зафіксували 78 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4643 транспортні засоби та 4117 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялися чотири особи.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідували 857 осіб, на підконтрольну територію прибули 442 особи. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 94 і 78 осіб відповідно.

Фото: ООС