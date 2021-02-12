На Донбасі окупанти п'ять разів порушили «тишу», загинули двоє бійців ЗСУ

За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували п’ять порушень режиму припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Неподалік населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї. В результаті пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю", - йдеться у повідомленні.

Поблизу Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув. Читайте також: «Мінськ» має виконуватися всіма сторонами за чітким графіком, очікуємо його затвердження – Зеленський

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Авдіївка ворог здійснив кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Також, поблизу Луганського, окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Читайте також: Уряд обговорить статус жителів ОРДЛО з паспортами РФ після деокупації - Резніков Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 12 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.