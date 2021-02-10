Окупанти скинули гранати з дрона в районі Золотого-4

Російські окупаційні війська станом на 17.00 10 лютого чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, відкривши вогонь зі стрілецької та снайперської зброї та застосувавши БПЛА, яким скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій ООС у районі Золотого-4. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав поранення.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї неподалік населеного пункту Піски. Внаслідок обстрілу український воїн отримав вогнепальне поранення, його оперативно доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Крім того, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил у районі населеного пункту Золоте-4.

На прицільні обстріли з боку противника українські воїни давали адекватну відповідь, повідомили в пресслужбі.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Протягом минулої доби, 9 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували три порушення режиму припинення вогню.