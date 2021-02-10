На Донбасі окупанти тричі зривали «тишу», втрат немає

Протягом минулої доби, 9 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а поблизу Пісків - зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь у бік українських позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Читайте також: Кравчук заявив про зрив перемир'я на Донбасі

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських воїнів немає. Читайте також: Диверсанти РФ знищують пункти відеоспостереження на Донбасі – розвідка

Від початку поточної доби, 10 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.