Кравчук заявив про зрив перемир'я на Донбасі

Перемир'я на Донбасі більше не дотримується, російський агресор "починає діяти зухвало, відкрито, не ховаючи свої наміри".

Про це в коментарі виданню Гордон заявив глава української делегації в тристоронньої контактній групі Донбасу Леонід Кравчук, передає Укрінформ.

"Перемир'я вже просто немає. Ми не можемо далі вдавати, що воно є. Треба говорити правду, біле називати білим, а чорне - чорним. Росіяни починають діяти зухвало, відкрито, не ховаючи свої наміри. Тому ми повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних діям з боку агресора", - сказав Кравчук.

На його думку, Росія мінятися не збирається і діятиме звичними для неї методами.

"Росія воює 150 років. За цей час, окрім тиску і примусу до миру, вона нічого не використовувала. Не треба думати, що якщо ми будемо поступатися, вони стануть більш поступливими", - зазначив Кравчук.

Він також нагадав, що на тимчасово окупованих територіях знаходяться російські найманці, командири та зброя.

"Ми не знаємо, коли ця зброя може бути залучена, але повинні бути до всього готові та ставитися уважно до всього, що відбувається", - додав глава української делегації в ТКГ.

Кравчук також зазначив, що ще не спостерігав настільки відкритих і цинічних дій, які здійснює Росія на Донбасі і які здійснює "так звана українська опозиція, яка фактично нею не є, а є ворогом українського народу".

"Днями Медведчук давав інтерв'ю Russia Today. Не за відновлення телеканалів він бореться, а проти України, вдаючи при цьому, що він - український політик. Всіх, хто прийшов здавати країну, багатіти, набивати кишені в Україні й при цьому продавати Україну, потрібно або викинути з країни, або змусити жити за законами України. Іншого шляху у нас просто немає. Час умовлянь і посилань на демократію пройшло. Демократія - це верховенство закону, диктатура закону для всіх без винятку", - підкреслив Кравчук.

Як раніше повідомляло агентство, на Донбасі збільшилася кількість порушень Російською Федерацією своїх зобов'язань щодо припинення вогню в порівнянні з другим півріччям минулого року.