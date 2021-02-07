Кравчук вважає, що на кожний постріл окупантів на Донбасі треба відповідати пострілом

Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що, на його думку, сили ООС на Донбасі мають діяти дзеркально, тобто на кожен постріл відповідати пострілом.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора і сьогодні вбивають наших солдатів, стріляють, причому вже зі 120-мм мінометів, тобто порушують всі можливі і неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожний постріл відповідати пострілом. Не треба вигадувати, що це, провокація чи не провокація. Постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати маємо так само.

Не треба чекати, поки когось вб'ють чи поранять. Вони використовують будь-які можливості, щоб провокації перетворювати на реалії. Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України і стріляти в солдатів України. Чому ми повинні спостерігати і робити вигляд, що цього не відбувається? Повинна бути відповідна жорстка реакція в усьому, інакше вони думатимуть, що наші поступки - це ознака нашої слабкості", - сказав він.

Крім того, на думку Кравчука, найкращою реакцією на постійні звинувачення РФ в нібито порушенні Україною Мінських угод було б викинути Росію з окупованих територій.

"Ми реагуємо і словами, й іншими способами. Кращою реакцією було б взяти і викинути їх з Донбасу і Криму. Вони на це заслуговують. Але це війна, ми домовилися, що ми будемо працювати дипломатичними політичними методами. Інша справа - не можна залишати без уваги жодного факту, жодної брутальної лайки, відносини, оцінки, політичну брехню. На будь-яку брехню треба відповідати правдою, фактами. У нас таких фактів, такої правди скільки завгодно", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 7 лютого російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим припинення вогню і відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік від Новомихайлівки, в результаті чого був поранений український військовослужбовець.

6 лютого від поранень, отриманих у результаті підриву на вибуховому пристрої біля Новомихайлівки, загинули старший солдат і солдат 28-ї ОМБр. Ще один військовослужбовець знаходиться в лікарні.