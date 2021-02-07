Окупанти обстріляли українські позиції біля Новомихайлівки, поранений військовий

Окупанти обстріляли українські позиції біля Новомихайлівки, поранений військовий

Укрінформ
Сьогодні, 7 лютого, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога», - йдеться у повідомленні..

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В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" додали, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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