Стали відомі імена загиблих військових, які підірвалися біля Новомихайлівки

Від поранень, отриманих, в результаті підриву на вибуховому пристрої біля Новомихайлівки 6 лютого, загинули старший солдат та солдат 28-ї ОМБр. Ще один військовослужбовець перебуває у лікарні.

Про це у Фейсбуці повідомляє 28-а Окрема механізована бригада, передає Укрінформ.

«Із сумом повідомляємо, що вчора, 6 лютого, в районі населеного пункту Новомихайлівка під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє наших хлопців загинули. Це старший солдат Назарій ПОЛІЩУК та солдат Олексій ПОДВЕЗЕННИЙ. Третій військовослужбовець знаходиться у лікарні», - йдеться у повідомленні.

Раніше пресцентр штабу ООС повідомив, що На Донеччині під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої поблизу Мар’їнки, у результаті двоє з них загинули.