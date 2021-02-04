Аваков: На Донбасі - різке загострення ситуації за останній тиждень

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на Донбасі відбувається різке загострення ситуації за останній тиждень і ця тема обговорювалась на засіданні РНБО щодо санкцій проти телеканалів.

Як передає Укрінформ, про це міністр заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає кореспондент Укрінформу.

"Напередодні що відбувалося? Що обговорювалось на тому ж засіданні РНБО (щодо санкцій проти телеканалів - ред.), у кабінеті Президента. Президент був змушений Хомчака (головнокомандувача ЗСУ - ред.) негайно відправити на схід, на лінію фронту. Бо у нас там відбувається різке загострення ситуації за останній тиждень. Ніякого мирного процесу вже немає. Діють міномети, діють снайперські обстріли. Війна йде", - сказав Аваков.

Він також порадив дивитися на рішення щодо введення санкцій проти телеканалів 112, ZIK та NewsOne через призму загострення на Донбасі.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik і їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії телеканалів.

Станом на ранок 3 лютого мовлення цих каналів припинено.

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Прессекретар Президента Юлія Мендель заявила, що це рішення РНБО ухвалено відповідно до статті 5 Закону "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України з метою захисту національної безпеки та не має нічого спільного з наступом на свободу слова.

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено в межах чинного законодавства і з дотриманням усіх необхідних процедур.