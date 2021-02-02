ОБСЄ за добу нарахувала 110 порушень «тиші» на Донбасі

СММ ОБСЄ упродовж минулої доби зафіксувала 38 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 72 таких порушення на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоденному звіті № 25/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 2 лютого 2021 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 38 порушень режиму припинення вогню, зокрема 26 вибухів невизначеного походження", - йдеться у звіті.

Більшість цих порушень сталися у ніч із 31 січня на 1 лютого в районах на північ від н.п. Широкине.

"У Луганській області СММ зафіксувала 72 порушення режиму припинення вогню, зокрема 45 вибухів невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Більшість порушень мали місце ввечері 31 січня у районах на північний захід від н.п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 8 060 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Фото: dn.gov.ua