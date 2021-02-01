Україна розповіла в ОБСЄ, як Росія керує окупованим Донбасом

Україна під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ розповіла делегаціям країн-учасниць про систему політичного, економічного та військового управління Росією тимчасово окупованими територіями на Донбасі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"Росією на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей створено систему управління, яка забезпечує повний контроль над діяльністю російських окупаційних адміністрацій та мінімізує ухвалення ними будь-яких самостійних рішень. Кураторами цих процесів є відповідні структури адміністрації президента, уряду, силових органів РФ", – поінформувала українська місія при ОБСЄ.

Так, основні рішення щодо внутрішньополітичної ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу опрацьовуються помічником президента РФ Дмитром Козаком, який у лютому 2020 року змінив на цій посаді Владислава Суркова, попереднього куратора українського напрямку в Кремлі. Саме Козак нині є головним представником волі Путіна на переговорах у Нормандському форматі та курує росіян у Тристоронній контактній групі. У роботі йому допомагає підпорядковане управління з прикордонного співробітництва Адміністрації президента РФ на чолі з Олексієм Філатовим.

За ухвалення рішень, що стосуються соціально-економічних аспектів тимчасово окупованих територій, у Росії відповідає Міжвідомча комісія з надання гуманітарної допомоги постраждалим територіям південно-східних регіонів Донецької та Луганської областей України, яка була створена Кремлем у грудні 2014 року. Головою цієї "міжвідомчої комісії", до складу якої входять заступники глав міністерств, відомств та служб РФ, є перший заступник міністра економічного розвитку Російської Федерації. Нині це – Сергій Назаров, який змінив на цій посаді Дмитра Козака.

Така структура політично-економічного управління Росією окупованим Донбасом функціонує в тіньовому режимі. На місцях "керують" маріонетки – Денис Пушилін у так званій «Донецькій народній республіці» та Леонід Пасічник у т.з. "Луганській народній республіці", які озвучують потрібні Кремлю меседжі. Іншими двома маріонетками, які зображають роль очільників "урядів" у створених Росією на Донбасі фіктивних квазідержавних утвореннях "ДНР" та "ЛНР" є Олександр Ананченко та Сергій Козлов відповідно.

"Контрольованість процесів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей забезпечується продовженням практики погодження кадрових призначень у Москві, формуванням органів і структур за російським зразком, приведенням діяльності квазіреспублік у відповідність до російських стандартів (у т.ч. «спецслужб ДНР/ЛНР»)", – поінформували іноземних дипломатів в українській місії.

Одним із таких механізмів контролю окупаційної влади залишається призначення посадовців РФ на ключові посади в "ЛДНР". Для прикладу, "заступник голови уряду ДНР" Володимир Пашков є колишнім віцегубернатором Іркутської області, а "міністр державної безпеки ЛНР" на ім’я "Анатолій Антонов" є співробітником ФСБ РФ, справжнє ім’я якого – Рашид Садиков.

Система управління військами на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України повністю інтегрована в систему управління Збройних сил РФ і побудована за схемою: Генеральний штаб – Південний військовий округ (Ростов-на-Дону) – оперативне угруповання російських окупаційних військ.

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Безпосередньо на території Донбасу Росією створено два армійські корпуси: 1-й АК – на території т.з. "ДНР" та 2-й АК – на території т.з. "ЛНР". При цьому органи управління цими корпусами є елементами системи управління Південного військового округу – однієї з чотирьох військово-адміністративних одиниць ЗС РФ.

Ці два армійські корпуси, розміщені на тимчасово окупованому Донбасі, входять до оперативного угруповання військ, яке створене, відповідно до воєнної доктрини РФ, на базі штабу 8-ї армії Південного військового округу для виконання завдань на Донському операційному напрямку. Загальна чисельність цього угруповання сягає близько 58 тис. військовослужбовців.

Командні посади в 1-му та 2-му армійських корпусах на окупованому Донбасі займають кадрові офіцери ЗС РФ на ротаційній основі. Нині 1-м АК російських окупаційних військ керує російський офіцер з позивним "Примаков", 2-м АК – "Князєв".

Детальніше читайте в матеріалі "Як Росія заправляє окупованим Донбасом".