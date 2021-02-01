На Донбасі окупанти чотири рази зривали «тишу»

Російські окупаційні війська станом на 17.00 1 лютого чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Наразі серед українських захисників бойових втрат немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 1 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», в передмісті Авдіївки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Неподалік Новомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Пищевик – з автоматичних станкових гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

В пресслужбі також зазначили, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 31 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Фото: ООС