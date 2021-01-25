Дрони ОБСЄ виявили десятки невідведених «Градів» на окупованому Донбасі

Збройні формування РФ та її найманці грубо порушують мінські домовленості, розміщуючи за визначеними лініями відведення важке озброєння.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС із посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

«БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії 19 січня зафіксував 21 одиницю 122 мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град” поблизу населеного пункту Краснолуцький Луганської області, а 21 січня - 18 одиниць танків на полігоні біля населеного пункту Новоселівка Донецької області. Зазначене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у звіті Місії від 22 січня також йдеться про військову присутність та присутність військового типу у зоні безпеки. Так, 20 січня БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії зафіксував броньовану розвідувально-дозорну машину БРДМ-2 поблизу населеного пункту Безіменне Донецької області, а 21 січня патруль СММ ОБСЄ ідентифікував 23 мм ЗУ-23 у житловому районі поблизу населеного пункту Кадіївка Луганської області.

Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 24 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.