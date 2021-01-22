В ОБСЄ кажуть, що невідведені «Гради» окупантів досі стоять під Краснолуцьким

Біля н.п. Краснолуцький, що на тимчасово окупованій Луганщині, продовжують знаходитися понад два десятки реактивних систем залпового вогню "Град", розміщених з порушенням ліній відведення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №15/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 21 січня 2021 року.

Згідно з документом, БПЛА дальнього радіуса дії зафіксував 19 січня 21 "Град" поблизу н. п. Краснолуцький (52 км на південний захід від Луганська).

Як повідомляв Укрінформ, раніше у звіті СММ ОБСЄ повідомлялося, що 22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм), були зафіксовані 16 січня поблизу н.п. Краснолуцький. Це важке озброєння було розміщено там з порушенням ліній відведення.