ОБСЄ виявила 22 невідведені «Гради» на окупованій Луганщині

СММ ОБСЄ зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню «Град», розміщені на окупованій частині Луганської області з порушенням ліній відведення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 12/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 18 січня.

Згідно зі звітом, невідведені «Гради» (БМ-21 «Град», 122 мм), були зафіксовані поблизу н. п. Краснолуцький. Патруль Місії помітив їх 16 січня.

Крім того, зазначається, що на окупованій частині Донеччини, поблизу н. п. Іллінівка, спостерігачі СММ виявили три протитанкові гармати (МТ-12 «Рапіра», 100 мм). Вони також були розміщені з порушенням ліній відведення.

Як повідомлялося, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в період з 15-го до 17 січня зафіксувала на Донбасі 91 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 83 – у Донецькій області.