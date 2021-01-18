ОБСЄ за два дні нарахувала на Донбасі 91 порушення «тиші»

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ з 15 по 17 січня, зафіксувала на Донбасі 91 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ, оприлюдненому 18 січня, передає Укрінформ.

Зазначається, що у період з вечора 15-го до вечора 17 січня СММ зафіксувала 83 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та вісім – на Луганщині.

«У Донецькій області в період із вечора 15 до вечора 17 січня Місія зафіксувала 83 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 6 вибухів невизначеного походження. Більшість цих порушень (зокрема 4 вибухи невизначеного походження) сталися в районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька) та на схід від н. п. Лебединське (підконтрольний урядові, 99 км на південь від Донецька)», - йдеться у повідомленні.

За попередній звітний період на Донеччині було зафіксовано 184 такі порушення, більшість - також у районах на північ від Широкиного.

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«У Луганській області в період із вечора 15 до вечора 17 січня СММ зафіксувала 8 вибухів невизначеного походження в районі на західно-південний захід від н. п. Калинове (непідконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)», - вказують спостерігачі.

В СММ додають, що за попередній звітний період на Луганщині не було зафіксовано жодного такого порушення.

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Загалом, підсумовують в ОБСЄ, після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 6294 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 2660 вибухів, 911 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 90 спалахів дульного полум’я та 54 освітлювальні ракети, а також щонайменше 2579 черг і пострілів).