Голова ОБСЄ відвідає Донбас

Чинна голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде 19-20 січня перебуватиме в Україні з робочим візитом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

«У рамках візиту Анн Лінде проведе у Києві переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою… Чинна голова ОБСЄ також відвідає разом з міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави», - йдеться у повідомленні.

Дмитро Кулеба та Анн Лінде 19 січня проведуть спільну онлайн-пресконференцію