Врегулювання конфлікту в Україні має включати деокупацію Криму – голова ОБСЄ

Мирне врегулювання конфлікту в Україні має відбуватися з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи АР Крим та місто Севастополь.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції, чинний голова ОБСЄ Анн Лінде під час представлення програми та пріоритетів шведського головування в Організації на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Шведське головування визначає надзвичайно важливе значення Спеціальної моніторингової місії в Україні та намагатиметься здійснити свій внесок у триваючі зусилля в нормандському форматі та Тристоронній контактній групі з пошуку стійкого політичного врегулювання конфлікту. Це має бути зроблено відповідно до принципів та зобов'язань ОБСЄ, з повною повагою до суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь», - заявила вона.

За словами Лінде, криза в Україні та навколо неї залишається "найбільш кричущим прикладом порушень наших загальних зобов'язань та міжнародного права".

Вже наступного тижня чинний голова ОБСЄ здійснить візит до України з метою оцінки ситуації та підтримки зусиль, спрямованих на досягнення стійкого мирного врегулювання конфлікту.

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Як повідомлялося, 1 січня Швеція перебрала на себе річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Фото: Magnus Hjalmarson Neideman/TT