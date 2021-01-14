Врегулювання конфлікту в Україні має включати деокупацію Криму – голова ОБСЄ
Про це заявила міністр закордонних справ Швеції, чинний голова ОБСЄ Анн Лінде під час представлення програми та пріоритетів шведського головування в Організації на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Шведське головування визначає надзвичайно важливе значення Спеціальної моніторингової місії в Україні та намагатиметься здійснити свій внесок у триваючі зусилля в нормандському форматі та Тристоронній контактній групі з пошуку стійкого політичного врегулювання конфлікту. Це має бути зроблено відповідно до принципів та зобов'язань ОБСЄ, з повною повагою до суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь», - заявила вона.
За словами Лінде, криза в Україні та навколо неї залишається "найбільш кричущим прикладом порушень наших загальних зобов'язань та міжнародного права".
Вже наступного тижня чинний голова ОБСЄ здійснить візит до України з метою оцінки ситуації та підтримки зусиль, спрямованих на досягнення стійкого мирного врегулювання конфлікту.
Як повідомлялося, 1 січня Швеція перебрала на себе річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Фото: Magnus Hjalmarson Neideman/TT