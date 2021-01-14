Голова ОБСЄ відвідає Україну наступного тижня

Міністр закордонних справ Швеції, чинний голова ОБСЄ Анн Лінде здійснить свій перший закордонний візит у новій ролі до України наступного тижня.

Про це Лінде повідомила під час представлення програми та пріоритетів шведського головування в Організації на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Вже наступного тижня я відвідаю Україну, щоб зустрітися з представниками української влади, а також зі спеціальним представником Грау (спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Гайді Грау – ред.), СММ та координатором проєктів в Україні з метою оцінки ситуації та підтримки зусиль зі стійкого врегулювання конфлікту», - заявила Лінде.

Вона підкреслила, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повинна мати безпечний та безперешкодний по всій території України і мати усі можливості для повної реалізації свого мандату.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомляла про очікування візиту Лінде до України у січні. За її словами, цей візит буде «важливою нагодою голові ОБСЄ побачити на власні очі наслідки триваючої збройної агресії та тимчасової окупації Російською Федерацією частин території України». Вона також зазначила, що окремі сподівання МЗС покладає на залучення ОБСЄ до роботи Кримської платформи, і під час візиту планується детально обговорити практичні аспекти.

Швеція 1 січня перебрала на себе річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.